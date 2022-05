Bolsonaro recebe governador de Roraima no Planalto em meio a impasse no Estado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebe neste momento no Palácio do Planalto o governador de Roraima, Antonio Denarium (Progressistas). De acordo com o governador, a reunião será para tratar da compensação ambiental para passagem do Linhão de Tucuruí. Ainda assim, o encontro ocorre em meio a um impasse na disputa eleitoral no Estado envolvendo aliados do governo.

Pré-candidato à reeleição neste ano, Denarium é bolsonarista e filiado ao mesmo partido do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PI), e do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL). Mas o PL, partido do presidente, fechou com a pré-candidata do MDB ao governo, Teresa Surita, para assumir a vice na chapa. O ex-senador Romero Jucá, ex-marido de Teresa, será o candidato ao Senado.

Segundo apurou o Broadcast Político, o impasse sobre o "palanque bolsonarista" terá de ser resolvido pelo próprio Bolsonaro, em negociação com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Como mostrou a reportagem, o chefe do Executivo está proibido por lei de tratar de assuntos eleitorais no Palácio do Planalto.

