Veja passo a passo como transferir o título de eleitor online; prazo termina dia 4

Em ano de eleição, surge a necessidade de realizar algumas alterações no título de eleitor, para que você fique quite com a Justiça Eleitoral e assim não seja impedido de manifestar seu voto nas eleições deste ano. Caso você tenha mudado de cidade, estado ou país, uma das alterações que você precisa fazer é a transferência do título. Mas corra, que o prazo para essa atividade é até 4 de maio. É possível fazer isso na comodidade de casa.

Para que seja possível realizar a transferência, você precisa residir há pelo menos três meses no local e não ter feito nenhuma transferência ou tirado a primeira via do documento nos 12 meses anteriores. Essa condição não se aplica ao servidor público civil, militar e autárquico (ou membros da família), que, por motivo de remoção ou transferência, tenha trocado de residência.



Confira o passo para realizar a transferência online e de casa:

Primeiro, você deve acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vá até a “Autoatendimento do Eleitor”, em seguida clique em “Atendimento ao Eleitor”.

Página do TSE (Foto: Reprodução/TSE)



Vai aparecer uma tela listando vários serviços, vá em “Atualizar endereço” (sétima opção da lista).

Como transferir título online (Foto: Reprodução/TSE)



Tenha em mãos comprovante de endereço atualizado e documento de identificação oficial com foto.

Com o celular, fotografe frente e verso dos documentos. Será necessário também uma selfie segurando o documento de identidade ao lado do rosto.

Na tela seguinte, acesse “Iniciar seu atendimento a distância” localizado em “Faça seu requerimento” (no centro da página).

Como transferir título online (Foto: Reprodução/TSE)



Depois, basta selecionar o estado e conferir os documentos que serão necessários para realizar a ação e clicar em “próximo”.

Como transferir título online (Foto: Reprodução/TSE)



Atenção para esta etapa seguinte: na tela de identificação para solicitar a transferência do título, você precisa selecionar “Tenho” e ver qual delas se encaixa melhor no seu caso. Em seguida, clique em “Próximo”.

Como transferir título online (Foto: Reprodução/TSE)



Prossiga no preenchimento de dados na tela que abre em seguida.

Transferir título online (Foto: Reprodução/TSE)



A etapa a seguir é a de anexação daqueles documentos que você fotografou, no início do processo. Apenas clique no documento que você vai enviar e vá em “selecionar arquivo”. Quando tiver realizado esse processo com os documentos solicitados, dê prosseguimento em “próximo”.

Como tranferir título online (Foto: Reprodução/TSE)



Na próxima etapa, você deverá incluir as informações para onde vai transferir seu título. Preencha os campos CEP, UF, município, bairro, endereço, número, complemento (se houver), número de telefone (de preferência com WhatsApp) e tempo de habitação no domicílio eleitoral. Depois, vá em “próximo”.

Como transferir título online (Foto: Reprodução/TSE)



No próximo ato, você vai realizar a escolha do local onde deseja votar. Para isso, o Título Net irá sugerir sugestões de lugares nas proximidades de sua residência. Selecione o que lhe for mais conveniente e clique em “próximo”.

Como transferir título online (Foto: Reprodução/TSE)



Em seguida, faça a checagem das informações pessoais, se estiver tudo certinho, clique em “finalizar”.

Como transferir título online (Foto: Reprodução/TSE)



Por fim, registre o número do protocolo, para realizar a consulta do resultado do processo no portal do TSE.

Quando o processo for encerrado, baixe o aplicativo do e-Titulo (disponível na google play store e ou apple store) ou consulte o novo local de votação no próprio portal do TSE, no menu superior “Eleitor e Eleições”, na parte “Eleitor”, em “Local de votação/Zonas Eleitorais”.



Sobre o assunto Título de eleitor online: como tirar ou regularizar documento?

TRE-CE recebeu mais de 9 mil pedidos para regularizar situação eleitoral nos últimos quatro dias

TRE-CE recebe mais de três mil solicitações de títulos eleitorais em dois dias

Saiba como tirar, regularizar ou transferir o título de eleitor no Ceará; prazo acaba em maio

Tags