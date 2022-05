Henrique Meirelles diz que reeleição de Bolsonaro seria "desastre"

O ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles afirmou que uma eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro representaria um “desastre” para o Brasil e sinalizou que é preciso “evitar que isso aconteça”. Ainda segundo Meirelles, o atual gestor promoveu a desmoralização da política fiscal brasileira.

Questionado sobre se o motivo para isso seriam medidas de cunho populista, Meirelles concordou. No entendimento dele, “a história diz que tudo que está ruim tem espaço para piorar mais” e em mais quatro anos de Bolsonaro “o País iria sofrer muito (...) seria um desastre”. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal Correio Braziliense, divulgada nesta segunda-feira, 2 de maio.

O tom crítico ocorreu após questionamento sobre as mudanças feitas pelo governo no cálculo do teto de gastos. Embora acredite que o teto não foi quebrado, Meirelles, disse que ele precisa respeitar a política fiscal. "Não desestruturou o teto. Desestruturou a política fiscal (...) O teto de gastos continua com a mesma força. Agora, evidentemente, a política fiscal precisa respeitar o teto de gastos. Isso é fundamental".

Meirelles comentou ainda a situação da chamada terceira via ainda e projetou que há espaço e tempo para crescer eleitoralmente em 2022. Um dos candidatos à Presidência em 2018, o ex-ministro afirma que o eleitor ainda não está totalmente atento às discussões eleitorais e que com a proximidade do pleito a tendência é de melhora no desempenho do bloco que se coloca como opção à polarização entre o ex-presidente Lula (PT) e o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL).

"Se a pessoa não está pensando nisso e chega o pesquisador e pergunta em quem você votaria para presidente hoje, ela fala um dos nomes que conhece. Um que já foi presidente durante muitos anos e o Brasil cresceu naquela época; o outro, que é presidente agora", concluiu.



