Bolsonaro diz que Lula é "cara de pau" por cobrá-lo sobre inflação no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira, 2, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal ameaça à reeleição dele, é "cara de pau" por cobrá-lo sobre a inflação que o país atravessa, com impacto na alta nos preços dos alimento e combustíveis. O petista realizou um pronunciamento, neste domingo, 1º de maio, durante ato alusivo ao Dia do Trabalhador.

“O cheiro de mortadela estava na televisão. A cara de pau dele [Lula] de me culpar pela inflação. A inflação vem do ‘fica em casa e a economia a gente vê depois’”, disse Bolsonaro para apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

Em atos recentes por diversas regiões e por meio de lives semanas, o presidente tem responsabilizado governadores pela alta dos preços. O mandatário chegou a dizer que a "inflação está no mundo todo".

Essa crise, esses problemas, né, a pandemia. A péssima condução por parte de muitos governadores levou a esse caos. Se não fôssemos nós, ao conceder o auxílio emergencial lá em 2020 e em uma parte de 2021, como estariam as pessoas?”, argumentou.

