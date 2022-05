4,2 mil adolescentes a partir de 16 anos tiraram título de eleitor em Juazeiro

O articulador do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (Nuca) de Juazeiro do Norte, Pedro Henrique de Souza, afirmou que estão realizando mobilizações nas escolas estaduais em parceria com a crede-19 para realizar o chamamento dos adolescentes para fazerem o alistamento eleitoral e garantir a participação neste processo democrático de escolha. Prazo encerra-se em menos de três dias, na quarta-feira, 4. Souza foi entrevistado pela rádio CBN Cariri.

Pedro falou também que além das escolas, estão ocorrendo mobilizações “também nos telecentros do município e no polo de convivência em parceria com o TRE na zona eleitoral aqui do município”.

Segundo ele, dados estatísticos revelam que até o dia 27 de abril último, foram contabilizadas ao menos 4,2 mil novos alistamentos eleitorais de adolescentes a partir de 16 anos. Ele acredita que esse número aumentará até a data limite para tirar o documento eleitoral. “No último dia 27, nós estávamos com 4.200 alistamentos de eleitor só aqui em Juazeiro do Norte. Nós teremos esse levantamento mais preciso quando concluirmos esta campanha, quando concluído essa mobilização. Mas tudo indica que esse número poderá aumentar sim”, diz.

Outro ponto mencionado por Pedro foi a possibilidade de fazer o processo de alistamento online. Há plataformas disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde o eleitor pode acessar a partir do aparelho celular ou através do Google para solicitar, regularizar e até mesmo transferir o domicílio eleitoral.

“Nós estamos com a disponibilidade de duas plataformas, pelo app e-Título, como também pelo google. Aquelas pessoas que não tem acessibilidade ao aplicativo, tem no Google o Títulonet, é bem receita de bolo mesmo, um passo a passo. A plataforma em si é bem explicativa”, fala.

Por fim, Pedro destaca que estão sendo disponibilizados no município equipamentos para aquelas pessoas que não têm acesso a internet. “Estamos com dois telecentros, amanhã dia 3, que fica localizado no polo Frei Damião como também no Cras Timbaúbas. Como também estamos disponibilizando a sala do selo Unicef e o Núcleo de Diversidade de Gênero que fica localizado na Casa do Povo”.



