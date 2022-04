Lula: Estado tem apenas que criar oportunidade; garantir educação trabalho

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta manhã que o "Estado tem apenas que criar oportunidade. Garantir educação e o direito de trabalhar". Segundo Lula, se for eleito, terá uma tarefa muito grande de reconstruir o Brasil, numa referência ao governo do presidente Jair Bolsonaro. "Eles acabaram com a educação, têm ódio de cultura, que é tão revolucionária. Eles querem o povo de cabeça baixa, no celular fazendo fake news."

Lula defendeu que os jovens retirem o título de eleitor e exerçam seu direito constitucional de votar nas eleições deste ano. "Essa eleição agora é a oportunidade que temos para ter o Brasil que a gente quer. Não entra na do Bolsonaro. Tire o titulo de eleitor e dê um tiro para tirar as coisas ruins do País."

Ele também pregou a participação política dos jovens, desiludidos com muitos políticos que frustraram as expectativas da população depois de terem sido eleitos. "Quando tudo estiver ruim, quando você não acreditar em ninguém, pelo amor de Deus, acredite em você e seja o político que você gostaria que os políticos fossem." Lula fez os comentários em evento no qual discute a alta da inflação com mulheres da Vila Brasilândia, em São Paulo.

