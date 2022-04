União Brasil faz primeiro encontro regional no Ceará em Sobral, em busca de filiações

O diretório cearense do União Brasil realizará o primeiro encontro regional da sigla no Estado neste sábado, 30, em Sobral, na região Norte. O evento contará com as presenças do pré-candidato ao governo estadual e presidente da sigla, Capitão Wagner, e do deputado federal Heitor Freire (UB) vice-presidente da legenda no Ceará.



De acordo com Wagner, entre nove e dez encontros regionais devem ocorrer até as eleições, marcadas para o próximo dia 2 de outubro. “Saímos da janela partidária com um time muito fortalecido e agora a intenção é engrossar as fileiras do partido com técnicos e pessoas em diversos municípios no Estado”, declarou o parlamentar.

A intenção do encontro, segundo Wagner, é garantir “novas filiações" ao partido que ganhou status de gigante nacionalmente após a fusão entre DEM e PSL. "Aqui no Ceará, mesmo na oposição, se tornou um grande partido com deputados federais”, destacou o parlamentar.

O evento deste sábado terá a participação de lideranças políticas da região, devendo contar com a presença tanto de deputados, vereadores e prefeitos quanto de novos simpatizantes na tentativa de garantir um palanque político sólido à oposição no Estado.

