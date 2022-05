Bolsonaro diz que Romário tem 'prioridade' para Senado; Silveira almeja vaga

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (29) que o senador Romário (PL-RJ) tem "prioridade" para ser candidato à reeleição. A fala vem no momento em que o palanque governista no Estado pode sofrer uma "bola dividida", com o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ) igualmente interessado na vaga.

Silveira, no entanto, é considerado inelegível pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o ministro, o perdão concedido por Bolsonaro, menos de 24 horas após o parlamentar ser condenado à prisão, livra Silveira da cadeia, mas não devolve a ele o direito de sair candidato nestas eleições.

Já o deputado bolsonarista tem afirmado que, à luz da lei, está em condições de disputar uma vaga no Senado neste ano, justamente por ter recebido o perdão presidencial. O caso deverá ser analisado na Justiça.

"Quando se fala em Senado, temos dois Estados, Rio de Janeiro e Mato Grosso, que nossos senadores são do PL. Então, obviamente é Wellington aí (no MT), Romário no Rio de Janeiro. Eles têm prioridade e o direito de concorrer à reeleição", declarou Bolsonaro em entrevista à Rádio Metrópole, de Cuiabá.

