TV Assembleia vai lançar programa feito por cegos para cegos

A TV Assembleia irá veicular um programa em sua grade voltado essencialmente para os cegos. A novidade, que também será apresentada por pessoas que possuem deficiência visual, está prevista para estrear nas telinhas no dia 1º de maio, a partir das 7h45min da manhã. Intitulado de “Ponto Cego”, a atração visa atrair as minorias que enfrentam, além das dificuldades inerentes da deficiência, o preconceito e a exclusão social.

A ideia inicial é que sejam feitos programas quinzenais, mas o desejo é de mais adiante torná-lo semanal. O diretor da TV Assembleia, Arnaldo Santos, fala que a atração contará com reprises e que a iniciativa faz parte de um compromisso da emissora com a inclusão social.

“Teremos reprises duas vezes por semana desse novo programa da TV Assembleia, uma inovação importante e um pioneirismo que tem sido a marca da Assembleia Legislativa quando o assunto é comunicação com a sociedade de forma inclusiva e cidadã”.

Ele complementa afirmando que a sociedade convencional verá os cegos como nunca viu por meio do Ponto Cego. “Quando se fala de cego, pensa-se em uma imagem reducionista, preconceituosa, do pobrezinho que está na rua pedindo esmolas. Geralmente se vê o cego com dificuldades. Nada disso. A temática do programa será mostrar os cegos como cidadãos produtivos e integrados à sociedade. O conceito do programa foi criado para mostrar que existe vida para além da escuridão. Existe vida e ela é riquíssima, dinâmica”.

Além desta proposta, será criada uma ponte para que eles entrem em contato com autoridades, gestores públicos e possam colocar questões relevantes que podem ajudar na elaboração de políticas públicas.

Em relação a forma que os cegos irão atuar no programa, Arnaldo fala que a produção é por conta da TV Assembleia, mas “a execução é feita pelos cegos, eles são os protagonistas. São eles que vão discutir as dificuldades com gestores públicos. O apresentador e o repórter são cegos”, conta.

O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), pontua que os veículos de comunicação da Casa estão sempre à procura da inovação, para que o colegiado esteja cada vez mais próximo da população. Ele menciona também outros programas que vão de encontro a essa proposta, como Conexão Assembleia e Plenário Esportivo.

“O Conexão Assembleia, por exemplo, é um programa de entrevistas multiplataforma que é produzido e transmitido pela Rádio FM Assembleia, mas também é veiculado na TV Assembleia e nas redes sociais da Casa. Recentemente a TV Assembleia lançou um programa direcionado para o Esporte (Plenário Esportivo) e outro para fomentar o protagonismo feminino (Um lugar de fala) na sociedade. Então estamos o tempo inteiro realizando inovações. O Ponto Cego, inédito na TV cearense, chega para agregar a essa nova programação focando na inclusão das pessoas cegas em nossa sociedade”, considera.



Assista ao teaser do Ponto Cego:





