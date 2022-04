Bolsonaro nega que vá demitir França: Nenhum ministro está na marca do pênalti

O presidente Jair Bolsonaro negou rumores de que vá demitir o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. "Nenhum ministro está na marca do pênalti", garantiu o chefe do Executivo em transmissão ao vivo nas redes sociais.

A mais recente reforma ministerial foi deflagrada no dia 31 de março, quando 10 líderes da Esplanada deixaram o cargo para concorrer às eleições.

Na mesma live, Bolsonaro voltou a criticar a corrupção na Petrobras e o mensalão petista. "Roubaram o Brasil", afirmou, reforçando críticas ao PT, que vai lançar Luiz Inácio Lula da Silva para polarizar com o presidente nas eleições de outubro. Bolsonaro, no entanto, deixou de lado na transmissão ao vivo que o presidente do PL, seu atual partido, Valdemar Costa Neto, foi preso no mensalão.

