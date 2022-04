Bolsonaro diz se orgulhar por ter dado perdão a Daniel Silveira

A nota anterior continha uma incorreção no último parágrafo. A pena aplicada ao deputado Daniel Silveira foi de 8 anos e 9 meses, e não 9 meses e 8 anos, como constou. Segue versão corrigida:

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 28, que está "orgulhoso" do perdão concedido ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), que menos de 24 horas antes do decreto havia sido condenado à prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele também voltou a sugerir que a Corte protagoniza um processo de corrosão das liberdades individuais no País.

"Isso que eu fiz perdão não é apenas para aquele deputado, é para todos vocês. A nossa liberdade não pode continuar sendo ameaçada. Me senti orgulhoso e feliz comigo mesmo com a decisão tomada", disse o presidente em cerimônia de entrega de títulos de terra no município de Paragominas (PA).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para justificar o perdão concedido ao parlamentar, Bolsonaro também repetiu em seu discurso que Silveira estava sendo injustiçado ao receber pena de 8 anos e 9 meses de prisão por insuflar agressão a ministros do STF e pedir o fechamento da instância máxima do poder Judiciário, o que configura atentado contra a democracia.

Tags