Suplente do Republicanos pede cassação de Carmelo do mandato por troca de partido

O suplente de vereador na Câmara Municipal de Fortaleza Veríssimo Freitas (Republicanos) protocolou no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) pedido de cassação de mandato do vereador Carmelo Neto (PL). Ele acusa o bolsonarista de se desfiliar do antigo partido para integrar os quadros do Partido Liberal (PL) e assim ter cometido infidelidade por supostamente fazer a transição fora do período das janelas partidárias.



A defesa de Veríssimo afirma ainda que Carmelo enviou carta de anuência sem assinatura, sem validade e sem data. "Isso caracterizou a falta da tal famosa 'justa causa', que seria a única saída que ele teria para se desfiliar usando outras janelas partidárias. Não justifica e não se encaixa nos pressupostos admitidos por lei, não tem assinatura e nem data. Ninguém sabe a procedência", diz a advogada do vereador.

Veríssimo também se baseia no entendimento de que, a partir das eleições de 2018, a carta de anuência aos representantes individuais eleitos pela legenda não configura, por si só, justa causa para desfiliação sem perder o mandato por infidelidade partidária. A carta precisaria vir acompanhada de elementos concretos que reforcem a justa causa para a mudança de partido.



No dia 1º de abril, último dia da janela, Carmelo anunciou a filiação ao PL por meio das redes sociais. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), ele oficializou a saída do Republicanos para tentar vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). No Estado, a sigla é comandada pelo prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves.



Procurado, Carmelo afirmou que a troca partidária foi feita na janela, mais precisamente no dia 30 de março. Ele defende que o processo aconteceu após diálogo com o Republicanos, com a devida carta de anuência. "Tanto da executiva municipal quanto da estadual, ambas reconhecidas em cartório. Assim como eu, cerca de 10 vereadores de Fortaleza trocaram suas siglas via carta de anuência", disse o vereador.



Sobre a validade do documento, o parlamentar se baseia na aprovação da emenda constitucional n° 111 de 28 de setembro de 2021, que diz em seu inciso 6º: “os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido”.



Por meio de assessoria de imprensa, o Republicanos de Fortaleza alega que o documento emitido para Carmelo tem validade, tendo sido concedido tanto pela executiva municipal, comandada pelo deputado estadual David Durand, como pela municipal, presidida pelo vereador Ronaldo Martins.



O prazo de filiação a um partido político para concorrer nas eleições deste ano de 2022 terminou em 2 de abril, mas as polêmicas sobre a carta de anuência têm se propagado pelo Brasil, porque algumas delas foram concedidas para vereador no exercício de mandato eletivo. Em algumas regiões, a Justiça Eleitoral vai ter de se posicionar, caso provocada pelo partido, pelo suplente ou pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

