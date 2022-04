O pré-candidato à Presidência pelo Novo, Luiz Felipe d’Ávila, afirmou nesta quarta-feira (27) que Ciro Gomes, pré-candidato ao Planalto pelo PDT, é o único candidato que tem um plano a ser implementado no Brasil. Apesar de discordar das propostas do pedetista, d’Ávila reforça que ele "pelo menos apresentou plano".

"Eu discordo do plano dele. Não acho que é com o nacional desenvolvimentismo que vamos fazer o Brasil crescer. Aliás, é a forma do fracasso. Há 40 anos estamos implementando esse nacional desenvolvimentismo e o Brasil só empobreceu", disse durante sabatina promovida pelo Uol/Folha. "Pelo menos Ciro Gomes apresentou plano", completou.

Entre todos os nomes que se colocam como alternativa ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro é o mais bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto e aparece em terceiro lugar. O pedetista já disse publicamente que aceitaria conversar com a terceira via.

Os dirigentes do MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania, siglas que negociam o lançamento de nome único ao Planalto, não descartam a possibilidade de Ciro ser o candidato do grupo.

