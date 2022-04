Lula recua sobre revogar reforma trabalhista caso eleito, mas promete revisão

O petista planeja propor uma "revisão" do texto, a princípio, trabalhando com três pontos principais, propondo mudança, por exemplo, das regras para o trabalho intermitente

Mesmo cobrado por aliados, inclusive do próprio partido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não ideve incluir no seu programa de governo uma possível revogação da reforma trabalhista, aprovada no Congresso em 2017, no governo Michel Temer (MDB). O petista planeja propor uma “revisão” do texto, a princípio, trabalhando com três pontos principais.

Segundo informações do O Globo, Lula deve propor mudança das regras para o trabalho intermitente, garantia de direitos para profissionais que fazem entregas ou transporte de passageiros por aplicativos e possibilidade dos sindicatos determinarem em assembleia com seus filiados as suas fontes de recursos.

Durante participação em evento com representantes sindicais no dia 14 de abril, Lula reconheceu haver problemas nas mudanças da legislação trabalhista aprovada no Brasil e disse não querer “voltar ao que era antes”. Ele criticou a jornada intermitente e diz que o sistema faz “com que o trabalhador não tenha direito”.

A reforma criou o instituto do trabalho intermitente, que não existia antes de a lei 13.467/2017 ser promulgada. Nesse novo modelo de trabalho, o empregador pode contratar um trabalhador sem definição mínima de carga horária. A hora-trabalho deve ser equivalente ao salário-mínimo, mas, em caso de não convocação suficiente, o total a ser recebido pode ser inferior ao mínimo ao final do mês.

