Congresso Nacional volta mostrar a frase “Holocausto Nunca Mais”

Pelo 5º ano consecutivo, os prédios do Senado e da Câmara dos Deputados vão exibir na noite desta quarta-feira (27) a frase “Holocausto Nunca Mais”. A projeção será feita das 19 às 23 horas e faz parte da programação Yom Hashoá VehaGvurá, Dia do Holocausto e do Heroísmo.

A data é lembrada no mundo todo em memória dos cerca de 6 milhões de judeus exterminados pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Segundo a Confederação Israelita do Brasil, além de homenagear às vítimas, o objetivo da data é lembrar o espírito de resistência dos que conseguiram se rebelar em cidades europeias ocupadas e em campos de concentração e extermínio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Brasil a entidade tem concentrado esforços nos últimos anos contra a banalização do Holocausto, por considerar que negar e ignorar a história tem um alto custo para a humanidade.

Tags