Guimarães garante aposentadoria de R$ 25 mil da Assembleia Legislativa

O deputado federal José Guimarães (PT) receberá aposentadoria parlamentar de R$ 25 mil da Assembleia Legislativa, segundo publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira, 22. No mesmo dia, um ato provisório da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) definiu valor de R$ 20 mil a ser recebido pelo parlamentar.

A Assembleia informou que o montante inferior deve ser recebido pelo deputado até a apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) sobre o valor de R$ 25 mil. Guimarães assumiu o mandato de deputado estadual em 2000 e foi reeleito em 2002. Ficou no mandato até janeiro de 2007, quando tomou posse como deputado federal, função na qual está até hoje.

O parlamentar receberá como segurado do Sistema de Previdência Parlamentar dos Deputados e Ex-Deputados do Estado do Ceará. Segue trecho da decisão publicada pelo DOE:

"Tendo em vista o que consta do Processo nº 01124/2022, protocolizado em 28 de fevereiro de 2022. RESOLVE aposentar o ex-Deputado Estadual JOSÉ NOBRE GUIMARÃES, segurado do SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR DOS DEPUTADOS E EX-DEPUTADOS ESTADUAIS DO ESTADO DO CEARÁ, a partir de 28 de fevereiro de 2022, com proventos mensais integrais, no valor de R$ 25.322,45 (VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)"

Na sexta, a mesa diretora da AL concedeu ao deputado um valor de aposentadoria inferior, correspondente a 80% do valor total subsídio do deputado estadual, chegando a R$ 20.257,96. Confira parte da decisão:

"RESOLVE conceder aposentadoria a JOSÉ NOBRE GUIMARÃES, ex-Deputado Estadual, segurado do SISTEMA DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR DOS DEPUTADOS E EX-DEPUTADOS ESTADUAIS DO ESTADO DO CEARÁ, em caráter provisório, no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o valor total atual de R$ 25.322,45 (Vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), correspondendo ao valor atual de R$ 20.257,96 (Vinte mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e noventa e seis centavos), a partir desta data".

O POVO tentou contato com Guimarães para falar sobre o processo, mas não obteve resposta até o momento. A matéria será atualizada quando houver manifestação. Segundo a legislação, o Sistema de Previdência Parlamentar implica na formalização do desligamento do parlamentar da Assembleia.

