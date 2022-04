Prédio da Seduc no Ceará ganhará nome do educador Paulo Freire

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou projeto de lei que denomina com o nome do educador Paulo Freire a sede da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc/CE), no Cambeba. A proposta foi do deputado estadual Elmano de Freitas (PT).

Em 2021 foi comemorado o centenário do educador, um dos brasileiros mais citados em publicações acadêmicas no Exterior, com pensamento pedagógico assumidamente político e voltado para a transformação. A proposta foi aprovada pelos deputados estaduais do Ceará na quarta-feira, 20.

CONFIRA ESPECIAL DO O POVO SOBRE O CENTENÁRIO DE PAULO FREIRE:

Na proposta, Elmano diz que Paulo Freire "foi o mais celebre educador brasileiro, com atuação e reconhecimento internacionais", tendo levado as parcelas desfavorecidas da sociedade "a entender sua situação de oprimidas e agir em favor da própria libertação".

"Registro que Paulo Freire propôs respostas que se apresentem sobre a prática pedagógica que se desenvolve na Escola Pública, deixando mensagem concreta com importante legado, razão pela qual, contamos com o apoio e voto dos Deputados e Deputadas desta Augusta Casa para aprovação deste projeto para prestar esta justa homenagem à sua memória no ano de seu centenário, diz a justificativa do projeto.

Paulo Freire é o patrono da educação no Brasil desde 2012, por meio de uma lei sancionada pela então presidente Dilma Rousseff (PT). Ele influencia, desde os anos de 1960, a formação dos professores e as teorias educacionais desenvolvidas no Brasil. Em seu livro mais conhecido, "A Pedagogia do Oprimido" (1974), ele ressalta que a educação é atitude política que liberta as pessoas por meio de uma "consciência crítica, transformadora e diferencial, que emerge da educação como uma prática de liberdade".

A estreita relação de Freire com temas políticos é motivo de crítica por parte de conservadores, a ponto de, décadas após a morte, ser tratado como inimigo por aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2019, o então ministro da Educação Abraham Weintraub comandava a pasta quando chamou o monumento do educador brasileiro, na frente da sede do ministério, em Brasília, de “lápide da educação” e afirmou que o pedagogo “representa esse fracasso total e absoluto”.

O próprio presidente da República já criticou Paulo Freire, referindo-se a ele como “energúmeno”. No entanto, em setembro do ano passado, a União foi condenada a pagar multa de R$ 50 mil caso o governo federal tenha qualquer atitude que atente contra a dignidade de Paulo Freire. A decisão, com caráter de urgência, foi determinada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. A ação foi ajuizada pelo Movimento Nacional dos Direitos Humanos.

