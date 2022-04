Temer deverá apoiar Bolsonaro contra Lula em caso de 2º turno

Pouco crítico da atual gestão do governo federal, Temer integra, na prática, a base de apoio político do atual presidente da República

O ex-presidente Michel Temer (MDB) tem defendido que não deve se manter neutro em caso de segundo turno entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caso o cenário seja confirmado, o emedebista deverá declarar apoio ao atual presidente.

Temer apoiou o PT nos dois mandatos de Lula e foi duas vezes vice de Dilma Rousseff (PT) — o rompimento veio já perto do impeachment, quando ele a sucedeu. Lula tem se articulado com setores do MDB. Pouco crítico da atual gestão do governo federal, Temer integra, na prática, a base de apoio político do atual presidente da República. Em 2021, ajudou esteve presente durante tentativas de trégua entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF). A informação sobre a postura num eventual segundo turno é da Folha de S.Paulo.

No auge do conflito com o Supremo, nas manifestações de 7 de setembro do ano passado, quando Bolsonaro chamou Moraes de "canalha" e disse que poderia desobedecer a ordens judiciais, o presidente foi aconselhado a se desculpar e divulgou uma carta, escrita com a ajuda de Temer, afirmando que havia feito declarações "no calor do momento".

O ex-presidente tentou viabilizar candidatura própria do MDB ao Planalto, porém, defende agora a intenção de seu partido de levar a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) "até o fim". Após discurso na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, Temer também afirmou que espera um crescimento da correligionária nas pesquisas de intenção de voto.

