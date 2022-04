Perto do prazo final, recurso contra arquivamento de caso Ronivaldo não tem metade das assinaturas

Vereadoras do coletivo Nossa Cara (Psol) tentam reunir nove assinaturas na Câmara Municipal de Fortaleza para que processo contra a decisão do Conselho de Ética siga adiante na Casa

O recurso proposto pela bancada do pelo Psol na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) contra a decisão da Conselho de Ética de arquivar o pedido de abertura de investigação contra o vereador Ronivaldo Maia (PT) possui apenas quatro das nove assinaturas necessárias pra ser aceito na Casa. As articulações foram lideradas pelo mandato coletivo Nossa Cara, representado pela vereadora Adriana Gerônimo (Psol).

Nas regras do regimento interno na Câmara, as vereadoras têm um prazo de duas sessões ordinárias contadas da data de aprovação do parecer na Comissão. Na prática, a data final termina na próxima quarta-feira, 27.

Foto: Érika Fonseca RONIVALDO está em liberdade desde fevereiro, após concessão de habeas corpus

Além do Nossa Cara, o pedido conta com a assinatura do vereador Gabriel Aguiar (Psol) e de dois correligionários de Ronivaldo, os parlamentares Guilherme Sampaio (PT) e Larissa Gaspar (PT). No entanto, a perspectiva é que integrantes da oposição de centro-direita e direita da CMFor, que inclui vereadores mais ligados ao deputado Capitão Wagner (União Brasil) e ao presidente Jair Bolsonaro (PL), não assinem o recurso. Pedetistas também têm evitado o assunto.

Na última quinta-feira, 21, o presidente da CMFor, Antônio Henrique (PDT), afirmou que a Casa está à disposição para receber o pedido. "Cabe às pessoas que precisam levar isso adiante fazer o trâmite que o regimento garante. Agora, para fazer o recurso é necessário que haja uma quantidade de assinaturas. Enfim, a Câmara vai estar sempre pronta para obedecer o regimento. Então, assim, eu sei que tem algo de que elas estão atrás dessas assinaturas. No momento que for apresentado nós estaremos lá à disposição", disse.

No parecer, o relator do processo do Conselho de Ética, Luciano Girão (PP), apresentou argumentação pela não admissibilidade e arquivamento da ação contra Ronivaldo no colegiado. No entendimento do parlamentar, o caso não se encaixaria nas possibilidades de decoro parlamentar previstas.

Antônio Henrique disse estar "sempre a disposição das pessoas" e "defendendo as mulheres". Ele enfatiza que a decisão do Conselho de Ética foi tomada de forma técnica e lembrou que tal ação contra Ronivaldo ainda está tramitando na Justiça.



"O processo que foi dado entrada por um partido político na Câmara foi analisado pela Comissão de Ética, uma comissão que tem o papel de examinar de forma técnica, para que não vem infringir com com a ética do parlamentar. Então, o entendimento do relator e da comissão foi que, nesse momento, ele não deveria prosseguir, então houve pela não admissibilidade desse processo por esse motivo foi arquivado", disse o presidente da Casa.

Decidido a recorrer da decisão do Conselho, o Coletivo Nossa reagiu ao arquivamento e disse ter recebido "com indignação a notícia do pedido de arquivamento da cassação" e que "não responsabilizar uma figura pública que cometeu lesão corporal grave contra uma mulher é perpetuar a autorização de violentar corpos de mulheres".



O Nossa Cara afirma que, devido a ausência de algumas parlamentares na Casa nos últimos dias, o cenário para a coleta de assinaturas ainda não é favorável. "A bancada da base do governo está muito resistente a fazer as assinaturas. Sem nenhuma justificativa eles não tocam no assunto e nem se pronunciam oficialmente. Então a gente sabe que isso é muito reflexo dessa camaradagem sobre esse caso. Mas a gente não desistiu e ainda estamos nessa tarefa de articulação, tentando conversar com os vereadores da casa pra gerar essa sensibilização", afirma Adriana Gerônimo.