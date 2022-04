Bolsonaro participa de evento que comemora o Dia do Diplomata

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou na manhã desta quarta-feira, 20, da cerimônia de hasteamento da bandeira, no Palácio da Alvorada, em Brasília. O evento marcou a comemoração do Dia do Diplomata. Ao lado de Bolsonaro, os ministros Augusto Heleno, do gabinete de Segurança Institucional, e Carlos Alberto França, das Relações Exteriores, estiveram presentes. O presidente não discursou no evento, que durou cerca de 8 minutos.

