No Dia do Exército, Mourão volta a chamar golpe de 64 de Revolução Democrática

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) voltou a chamar o golpe militar de 1964 de "Revolução Democrática". A declaração foi feita no Twitter para marcar o Dia do Exército, comemorado nesta terça-feira.

"O Exército, com uma história de vitórias, desde Guararapes, quando índios, brancos e negros combateram os holandeses, passando pela Guerra do Paraguai, 2ª GM e pela Revolução Democrática de 1964 até os dias atuais, preserva a soberania e contribui com o Brasil. Parabéns ao EB!", publicou o general da reserva na rede social.

O golpe de 1964 deu início a 21 anos de ditadura militar e interrompeu o mandato do então presidente João Goulart, que, cumprindo a Constituição da época, assumiu o poder após a renúncia de Jânio Quadros.

