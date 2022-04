Prazo para renovação de financiamento do Fies é prorrogado até 30 de abril

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou até o dia o prazo para que estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) façam aditamentos de dilatação e transferência dos contratos de financiamento, concedidos até o segundo semestre de 2017 e referente ao primeiro semestre de 2022. O novo prazo foi estipulado em portaria publicada na segunda-feira, 19, no Diário Oficial da União.

Sobre o assunto "Doria é um homem difícil", diz Tasso antes da chegada de Eduardo Leite ao Ceará

Ciro Gomes já admite negociar com terceira via, após saída de Moro

O novo prazo vale para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de ampliação do prazo de utilização do financiamento, respectivamente, referente ao primeiro semestre de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os aditamentos deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do Fies (SisFies), disponível na página eletrônica do Ministério da Educação.

Tags