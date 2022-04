Bolsonaro vai a evento com pastores para buscar apoio de evangélicos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença no maior encontro com pastores do país, que ocorre nesta terça-feira, 19, em Cuiabá. O objetivo é fortalecer o apoio do setor religioso à sua campanha de reeleição. Em entrevista à CNN Brasil, o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse que Bolsonaro “deverá prestar contas dos anos de governo e dos compromissos com os evangélicos que ele cumpriu. Deve ser esse o tom“.

O encontro acontece meio às investigações envolvendo a participação de pastores evangélicos na intermediação de verbas e cobrança de propinas no Ministério da Educação (MEC). Na segunda-feira, 18, o confirmou Victor Godoy Veiga como novo ministro da pasta, após a saída de Milton Ribeiro devido a denúncias de corrupção no MEC.

A Assembleia Geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) deve reunir mais de 110 mil pastores filiados a igrejas evangélicas de todo país. Desses, cerca de 15 mil estarão presentes e 95 mil pastores vão participar online.

Na última semana, dados da pesquisa do instituto PoderData revelaram que Bolsonaro venceria as eleições presidenciais em primeiro turno se o eleitorado fosse formado apenas por evangélicos. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiria tal feito se o eleitorado fosse formado por católicos.

Segundo o levantamento, o presidente registra 53% das intenções de voto na população evangélica, enquanto Lula obtém 47% entre os católicos. Em ambos os casos, as intenções são superiores à soma das intenções obtidas por todos os outros candidatos.

