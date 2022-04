Presidente do PSB pede políticos do centro em frente ampla para vencer Bolsonaro

"A frente ampla é fundamental para vencer o bolsonarismo. É preciso ampliar forças e atrair políticos do centro. Essa compreensão é necessária para conseguirmos virar a página da política nacional e iniciarmos um outro projeto de desenvolvimento para o país". A frase é do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, em publicação feita no Twitter. Nesta segunda-feira, 18, PT, PCdoB e PV oficializam a federação entre as siglas. A federação apoiará a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Planalto, e do seu vice, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB).

