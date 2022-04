Bolsonaro pede reunião com WhatsApp para tratar de acordo com TSE

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste sábado, 15, que irá propor uma reunião com a direção do WhatsApp no Brasil para discutir os termos do acordo entre a empresa e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A polêmica envolve nova função da plataforma, que irá permitir a criação de grupos para o disparo em massa de mensagens no sistema.

A nova função, que começará a funcionar já nos próximos dias, só será liberada no Brasil após o 2º turno da eleição deste ano, após acordo entre o WhatsApp e o TSE. Em entrevista à CNN, Bolsonaro voltou a dizer que a medida é "inadmissível e inaceitável" e disse que cobrou uma reunião com a empresa ao ministro das Comunicações, Fábio Faria.

"Se eles [do WhatsApp] podem fazer um acordo desses com o TSE, podem fazer comigo também, por que não? Pode fazer com você, pode fazer com qualquer um. No Brasil, ou um produto está aberto a todo mundo ou tem restrição para todo mundo", disse Bolsonaro à CNN, durante passeio de moto com apoiadores em Guarujá, no litoral sul de São Paulo.

Na eleição de 2018, o WhatsApp foi considerado um dos principais veículos para a disseminação de informações falsas no País. Na época, reportagem da Folha de S. Paulo revelou inclusive um esquema onde empresários impulsionaram ilegalmente disparos em massa contra o Partido dos Trabalhadores (PT) no aplicativo.

Atualmente, o WhatsApp tem desenvolvido uma nova função, atualmente em testes, que removeria o atual limite de 256 membros para a criação de grupos na plataforma. Com isso, oficiais da Justiça Eleitoral temem que a nova ferramenta fomente a criação e aprofundamento de estratégias de desinformação para milhares de usuários.

Bolsonaro, apontado como principal beneficiário dessas táticas em 2018, tem soltado declarações no sentido contrário, afirmando que o acordo do TSE não possui valor legal e serviria apenas para censurar a liberdade de expressão de brasileiros. Ainda não se sabe, no entanto, se ele recorrerá do caso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).



