Rússia envia carta e pede ajuda do Brasil contra sanções do Ocidente

O ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, recebeu do ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, uma carta onde é solicitado “apoio do Brasil para evitar acusações políticas e tentativas de discriminação em instituições financeiras internacionais e fóruns multilaterais”.

A pasta não quis comentar o tema. Segundo a Reuters, que teve acesso ao documento, a carta emitida no dia 30 de março não mencionada a guerra entre Rússia e Ucrânia. O texto teria sido retransmitido a Guedes pelo embaixador da Rússia em Brasília na última quarta-feira, 13.

A carta pedia ajuda do Brasil para combater as sanções impostas pelo Ocidente devido à guerra na Ucrânia. O auxílio seria prestado no Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e G20. “Nos bastidores, o trabalho está em andamento no FMI e no Banco Mundial para limitar ou até expulsar a Rússia do processo de tomada de decisão”, escreveu Siluanov a Guedes.

