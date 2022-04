Presidente Bolsonaro participa de motociata em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro participa hoje (15) de uma manifestação com motociclistas em São Paulo. O grupo saiu por volta das 10h30 da região do Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista, e seguiu em direção a Americana, no interior do estado, em um percurso de cerca de 120 quilômetros.

A AutoBan, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, informou que a Rodovia dos Bandeirantes foi interditada entre os quilômetros 13 e 138 para o tráfego dos motociclistas. Os motoristas que saem da capital paulista rumo ao interior devem utilizar a Via Anhanguera.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo informou que faz a segurança do evento com aeronaves, drones e viaturas, envolvendo um total de 1,9 mil policiais. O custo do esquema é, segundo a pasta, de R$ 1 milhão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags