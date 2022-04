Policiais no âmbito federal apontam "traição" de Bolsonaro e farão cobrança

Assembleia de entidades que representam as forças de segurança da União estão previstas para a próxima semana para discutir a resposta sobre o que vem sendo considerado "traição" do presidente Jair Bolsonaro (PL). A categoria critica o recuo do governo federal em conceder o aumento salarial prometido para profissionais da área em 2021. Por pressão do presidente para atender policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários, o relator-geral do Orçamento de 2022, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), incluiu R$ 1,7 bilhão para reajuste das categorias. Porém, com a pressão de outras categorias, o presidente sinalizou que vai dar um aumento linear de 5% para todos os servidores. Assim, trabalhadores da segurança ganharão menos.

Em janeiro, o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Rudinei Marques, afirmou que o "estilo de comunicação do presidente é dúbio e confuso", mas que Bolsonaro assumiu compromisso.

"Isso (recuo) seria visto como 'mais uma' traição, pois já foram feitos compromissos na tramitação da reforma da Previdência que não foram honrados. Ademais, ele seria o único presidente em 20 anos a não conceder reposição geral ao funcionalismo", disse Marques.

Segundo informações da Veja, policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários consideram o fato de ser ano eleitoral já é uma força de pressão em si. O plano é entregar suas reivindicações a todos os pré-candidatos a presidente e fazer campanhas publicitárias sobre o assunto.

