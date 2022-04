Morre músico Fábio Scattone, marido de Patrícia Saboya

Scattone foi baterista na primeira formação do grupo Ira e era casado desde 2016 com a ex-senadora Patrícia Saboya

Morreu nesta sexta-feira, 15, o músico Fábio Scattone, marido da conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), a ex-senadora, ex-deputada estadual e ex-vereadora Patrícia Saboya.

Scattone sofria de câncer e se encontrava em estado terminal.

O presidente do TCE, Valdomiro Távora, divulgou nota de pesar e se solidarizou com Patrícia.

Scattone foi baterista na primeira formação do grupo Ira! Ele e Patrícia eram casados desde 2016.

