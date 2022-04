Izolda Cela realiza primeiro ato como governadora na terra natal Sobral

A governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), realizou na noite de quinta-feira, 14, a sua primeira agenda na cidade de Sobral, sua terra natal e berço político, desde que assumiu o governo em 2 de abril. Ao lado do prefeito Ivo Gomes (PDT), Cela entregou o novo Parque Lagoa da Fazenda, um equipamento verde requalificado em convênio com a prefeitura.

No discurso, a gestora enfatizou o compromisso com o cargo e com os deveres da vida pública. "Honrar aqueles compromissos, é isso que me move, é isso que terão de mim, fazendo o melhor que eu puder ao longe desses meses em que estou com a responsabilidade enorme de governar o Ceará.

A pedetista agradeceu ainda ao ex-governador Camilo Santana (PT), constantemente lembrado nas entregas de obras, pelo engajamento em garantir parcerias em “todos os municípios cearenses”, de modo a descentralizar as ações. “Se Deus quiser até o dia 31 de dezembro ainda vamos ter obras para entregar em todo o Ceará”, projetou.

O evento ocorre na esteira da sucessão governamental, em que o PDT ainda deve realizar, nas próximas semanas, encontros regionais em Sobral e Itarema, para discutir os cenário político com lideranças locais. Além de Izolda, os pedetistas que pleiteiam o direito à nomeação para encabeçar a chapa governista em outubro são: o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho.

Sobre o equipamento, Cela reforçou que o local servirá como espaço de lazer para famílias, jovens, adultos e idosos e enfatizou o papel da população em manter as boas condições de uso após a entrega. “Se o poder público tem a obrigação de oferecer espaços como esse, na contrapartida a população precisa fazer a parte que lhe cabe, que é cuidar e zelar”.

De acordo com o governo, a requalificação do Parque contou com investimentos de R$ 8,2 milhões. O projeto inclui a instalação de equipamentos esportivos, como Areninha, quadra e academias ao ar livre; além de anfiteatro, parquinhos para as crianças e outros equipamentos.

