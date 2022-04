Bolsonaro: acordo de TSE e WhatsApp contra fake news é inadmissível: "Não vai ser cumprido"

O tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o WhatsApp LLC. firmaram, no dia 15 de fevereiro, memorando de entendimento para a coordenação de esforços no combate à disseminação de desinformação no processo eleitoral de 2022.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou a apoiadores, nesta sexta-feira, 15, que o acordo firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o WhatsApp para tentar impedir a propagação de informações falsas nas eleições deste ano é “inadmissível, inaceitável e não vai ser cumprido”. A declaração aconteceu durante motociata em São Paulo.

“Isso que o WhatsApp está fazendo no mundo todo, sem problema. Agora, abrir uma excepcionalidade para o Brasil, isso é inadmissível, inaceitável. E não vai ser cumprido esse acordo que porventura eles realmente tenham feito com o Brasil”, disse o chefe do Executivo.

O TSE e o WhatsApp LLC. firmaram, no dia 15 de fevereiro, memorando de entendimento para a coordenação de esforços no combate à disseminação de desinformação no processo eleitoral de 2022. O evento de assinatura dos acordos foi virtual, com transmissão ao vivo pelo canal do TSE no YouTube.

O objetivo é estabelecer parceria com o WhatsApp até o dia 31 de dezembro de 2022 para o enfrentamento da desinformação divulgada contra o processo eleitoral, principalmente para garantir a legitimidade e a integridade das Eleições Gerais de 2022, no próximo mês de outubro. Para tanto, estão previstos ações, medidas e projetos que serão desenvolvidos em conjunto pelas partes celebrantes do acordo.

Pelo acordo, o WhatsApp também capacitará colaboradores do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para que possam conduzir seminários para os servidores do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) sobre o aplicativo, bem como produzirá uma cartilha com informações sobre o app, com o apoio do TSE.

Além disso, segundo o memorando de entendimento, o WhatsApp deve auxiliar a implementação de algumas ações para a rápida identificação e contenção de casos e práticas de desinformação. Entre elas, está a criação de um canal de comunicação extrajudicial não vinculativo para a denúncia de conteúdos que veiculem desinformação relacionada ao processo eleitoral.

