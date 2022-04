Associações cobram que se investigue se ataque a jornalista tem relação com trabalho dele

Associações de jornalistas e profissionais de imprensa divulgaram notas nesta sexta-feira, 15 de abril, após o jornalista Gabriel Luiz, 28, ser esfaqueado na última quinta-feira em Brasília. As entidades cobram celeridade nas investigações e que se esclareça se a motivação do crime e se ele tem a ver, ou não, com o exercício profissional de Gabriel. O repórter, que compõe os quadros da TV Globo no Distrito Federal, está em estado grave, mas estável.



O presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Paulo Jerônimo, comentou o caso em nome da entidade. A ABI pediu a apuração rigorosa do crime e destacou que Gabriel levou “dez facadas no pescoço, no abdômen e na perna. Sua carteira, com dinheiro e documentos, não foi levada pelos criminosos”. O celular dele também foi encontrado.

Embora reforce que ainda não se sabe se a ação tem relação com a atividade profissional do jornalista, o presidente da ABI destaca que ela ocorre “num quadro inaceitável de hostilidade a jornalistas e de crescimento da violência, estimulado pelo governo federal”.

Já a direção da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) diz ver “com muita preocupação” o episódio. “É importante ressaltar dois pontos: a violência empregada contra a vítima e o local onde o crime ocorreu, uma região de baixa criminalidade”, destaca.

Na mesma nota, a Abraji repudia a violência cometida contra o repórter e cobra rigor nas investigações realizadas pelas autoridades, pedido “especial atenção para a possibilidade de o crime ter ocorrido em decorrência do exercício da profissão”, diz a entidade destacando que Gabriel tem "histórico de reportagens investigativas".

A Abraji vê com muita preocupação a violência grave sofrida pelo repórter Gabriel Luiz, da TV Globo, na quinta-feira (15/04), no Sudoeste, em Brasília. O jornalista foi atacado por dois homens que o agrediram com diversas facadas e fugiram.



Uma terceira manifestação sobre o caso partiu da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) que lamentou a tentativa de homicídio e lembrou o cenário de violência contra profissionais de imprensa no País. “Diante da escalada da violência contra jornalistas no Brasil, é preciso uma averiguação criteriosa da motivação do crime, para que seja esclarecido se está vinculado ao exercício profissional”, cobrou a entidade.

A Fenaj reiterou o repúdio à violência, sobretudo contra a imprensa, e solidarizou-se com Gabriel Luiz e seus familiares. Gabriel foi esfaqueado próximo a sua residência. Imagens de câmeras de segurança do local mostram ao menos dois suspeitos cometendo as agressões.

Até o momento a motivação do crime não foi descoberta pela Polícia Civil do Distrito Federal, que investiga o caso. Os golpes de faca atingiram o repórter no pescoço, no abdômen, no tórax e na perna.



