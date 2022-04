Partido de Capitão Wagner, União Brasil aprova Bivar como pré-candidato a presidente

O União Brasil aprovou, nesta quinta-feira, 14, a indicação do presidente da legenda Luciano Bivar, como pré-candidato à Presidência da República nas eleições de outubro. No Ceará, o partido é presidido pelo pré-candidato ao Palácio da Abolição, Capitão Wagner, que já manifestou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Nota da Executiva Nacional da sigla afirma que a decisão foi unânime.

O União Brasil negocia com PSDB, MDB e Cidadania para lançar uma candidatura única de terceira via, na esperança de romper a polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL). O nome desse bloco de terceira via tem previsão de ser anunciado em 18 de maio.



O UB também tem como recente integrante o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro. Após desistir de se candidatar à Presidência da República, o ex-juiz ainda possui papel indefinido na sigla. A legenda defende que Moro fará parte de um "projeto do Estado de São Paulo", o que inclui candidatura ao Congresso Nacional. Determinado grupo pressiona por uma chapa com Bivar como candidato a presidente e Moro como vice.

