Luizianne propõe campanha para que jovens de 16 e 17 anos tirem o título de eleitor

A deputada destaca ainda que o papel da Câmara Federal é conscientizar os jovens para a participação política e também para a maior participação feminina, de negros e negras, trabalhadores e trabalhadoras no parlamento

A deputada federal Luizianne Lins (PT) apresentou ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), requerimento para que a Casa realiza campanha para que jovens de 16 e 17 anos obtenham título de eleitor.



O prazo para emissão do título de eleitor a tempo de votar em outubro termina em 4 de maio. Luizianne justifica o pedido com os dados segundo os quais pouco mais de 1 milhão de jovens de 16 e 17 anos se cadastraram para votar. Isso representa menos de 1 a cada 5 adolescentes dessa faixa etária no país.

Sobre o assunto Vice de Bolsonaro, Mourão defende compra das Forças Armadas: "Não posso usar meu Viagra, pô?"

Bolsonaro volta a citar facada e quer voltar neste ano a Juiz de Fora, local do episódio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os jovens que pretendem solicitar o título e aqueles que procuram regularizá-lo, podem fazer o processo de forma virtual (online) preenchendo formulários e apresentando alguns documentos. Vale citar que jovens de 15 anos que terão completado 16 até o dia 2 de outubro (data do primeiro turno das eleições) também podem requerer o documento eleitoral.



Luizianne destaca que o papel da Câmara é conscientizar os jovens para a participação política e também para a maior participação feminina, de negros e negras, trabalhadores e trabalhadoras no parlamento. "O que está em questão não é somente o próximo pleito eleitoral e, sim, o futuro do Brasil e o projeto de Nação que queremos", completa.

Sobre o assunto Camilo: "Izolda não é só de um partido, é de todos os partidos"

Izolda sobre polêmica entre ser mais petista ou pedetista: "Meu sangue é sertanejo"

Ex-primeira-dama Onélia Santana assume Secretaria da Proteção Social no governo Izolda

Em março, perfis vinculados à Justiça Eleitoral, de clubes de futebol e de influenciadores digitais participaram de uma campanha para conscientização da importância do título de eleitor focando no público jovem. Segundo o TSE, tendo como base dados do Twitter, 6,8 mil publicações sobre o tema foram postadas durante a ação e alcançaram mais de 88 milhões de usuários.



Tags