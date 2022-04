Ex-primeira-dama Onélia Santana assume Secretaria da Proteção Social no governo Izolda

Onélia assume o cargo deixado vago com a desincompatibilização de Socorro França, que deixou o governo em 1º de abril para poder ser candidata em outubro

A ex-primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, assume a Secretaria da Proteção Social (SPS) do governo Izolda Cela (PDT). A informação havia sido antecipada na semana passada pelo colunista do O POVO Eliomar de Lima.

O Governo do Estado informou que o convite foi oficializado nesta quarta-feira, 13, e Onélia assume a pasta na próxima semana.

No governo Camilo Santana (PT), Onélia foi responsável pelo Programa Mais Infância Ceará, idealizado por ela e transformado em lei. As ações envolveram transferência de renda para 150 mil famílias vulneráveis, distribuição de alimentos no programa Mais Nutrição e construção de brinquedopraças, brinquedotecas e centros de educação infantil.

Onélia é psicopedagoga, cursa doutorado em Ciências da Saúde e MBA em Gestão Pública pela PUC. Tem formação em Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância em Harvard e em Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância (Insper-SP).