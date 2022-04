Bolsonaro diz a evangélicos que Viagra das Forças Armadas é para hipertensão

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou explicar a líderes evangélicos a compra de 35.320 comprimidos de Viagra para as Forças Armadas. "Compram para combater hipertensão arterial e também doenças reumatológicas", disse o presidente em um café da manhã no Palácio da Alvorada. "Com todo o respeito, não é nada. Quantidade para o efetivo das três Forças, obviamente, muito mais usada pelos inativos e pensionistas", minimizou.

O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) diz ter identificado, no Portal da Transparência e no Painel de Preços do governo federal, oito pregões homologados em 2020 e 2021 para a compra do medicamento conhecido por tratar a disfunção erétil. O líder do PSB na Câmara, Bira do Pindaré (MA), já começou a recolher assinaturas para instalar o que chamou de "CPI do Viagra".

Bolsonaro recebe evangélicos no Palácio da Alvorada nesta manhã em encontro que não consta da agenda oficial do presidente, como orienta a legislação, e no momento em que o governo quer reforçar laços com o segmento religioso para enfrentar o ano eleitoral.

