"Se houver justiça no Ceará, vamos mostrar a farsa da CPI do Motim", diz vereador que depõe hoje

O vereador de Fortaleza Sargento Reginauro (Pros), que presta depoimento nesta terça-feira, 12, na CPI da Assembleia Legislativa que investiga se associações militares tiveram envolvimento com o motim de 2020, criticou a condução das investigações. Reginauro foi presidente da Associação dos Profissionais da Segurança (APS).

"O que esperar de uma CPI em que o relator, antes mesmo de ouvir todas as partes envolvidas no processo, vai a público e afirma ter certeza que houve o envolvimento das associações? Porém, ao tempo que afirma, não apresentou nenhuma prova concreta", afirma o vereador.

"Então, o que se espera, mais uma vez, é o teatro, infelizmente. Foi criado um grande palco político e o objetivo é um só: criar uma narrativa na tentativa de macular a imagem do Capitão Wagner, o maior opositor ao grupo político a quem eles servem no estado do Ceará. Essa tentativa ocorre já com a perspectiva do pleito eleitoral que se aproxima."

Ele reclama sobre o fato de a Assembleia investigar o uso de recursos privados, enquanto desvios de recursos públicos, segundo ele, não foram investigados. "É no mínimo lamentável a postura que a Assembleia Legislativa do Ceará adota ao investigar recursos privados, enquanto o recurso que é público está sendo apostado em obras faraônicas que nunca se completaram. Além de recursos que, infelizmente, foram desviados do seu fim e não foram investigados pela mesma Assembleia."

Apesar disso, o vereador acredita que conseguirá mostrar que tem razão. "Estou tranquilo de que se houver, de fato, justiça no Ceará, nós vamos conseguir mostrar a grande farsa que está por trás dessa CPI, que tenta emplacar mais uma narrativa a mando do grupo que manda nesse estado. É isso que está em jogo!"

