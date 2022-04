Larissa Gaspar, do PT, assinará recurso contra arquivamento de ação contra petista Ronivaldo

A vereadora Larissa Gaspar (PT) informou que assinará o recurso contra o arquivamento do processo contra o vereador Ronivaldo Maia (PT) no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza. A decisão do colegiado foi tomada nesta terça-feira, 12. São necessárias nove assinaturas para o recurso ir a plenário. Larissa é do mesmo partido de Ronivaldo, mas afirmou que, pela gravidade da denúncia, o processo deveria ser aberto. "O arquivamento preliminar não contempla a demanda das mulheres", disse a vereadora. Leia a manifestação de Larissa Gaspar:

Ronivaldo foi preso por avançar com carro contra uma mulher. À época, relatos foram de que a vítima teria sido arrastada, agarrada ao para-brisa, por uma distância de três casas.

O vereador chegou a ficar preso por cerca de dois meses, mas conseguiu um habeas corpus no último dia 1° de fevereiro e teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares. O caso gerou repercussão e fez com que o Conselho de Ética fosse acionado por parlamentares do Psol para avaliar a questão. Ronivaldo se disse arrependido das ações.

