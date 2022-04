Bolsonaro: se depender do voto do Fachin, Lula será presidente da República

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), e disse que, se depender do magistrado, Luiz Inácio Lula da Silva voltará a ser presidente da República.

"Fachin tirou Lula da cadeia, tornou elegível e está presidindo o TSE. Se depender do Fachin, do voto do Fachin, ele será presidente da República", afirmou Bolsonaro em entrevista ao Podcast Irmãos Dias. O chefe do Executivo ainda declarou que a anulação dos processos o ex-presidente Lula por erros de foro, "não tem cabimento".

Bolsonaro também disse na entrevista que Lula já "loteou todo o poder" para um eventual novo governo. "Ministérios, bancos, estatais, e agora por último teria loteado as duas vagas no STF". Em 2023, o presidente da República terá o direito de indicar dois novos ministros para a Suprema Corte, com a aposentadoria de Rosa Weber e Ricardo Lewandowski.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags