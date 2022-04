Domingos Filho reforça desejo de disputar como vice-governador

O PSD realizou o seu primeiro encontro regional nesta sexta-feira, 8, no Cariri. Na ocasião, o presidente estadual do partido e ex-vice-governador, Domingos Filho, defendeu seu nome para compor a vice na chapa governista ao Palácio da Abolição.

No ato, o líder do PSD no Ceará destacou que a legenda é a "primeira ou segunda força política" em 75% dos municípios do Estado. Na sequência, ele cravou: "Portanto, achamos legítimo que o partido possa estar na chapa majoritária, e posso dizer a vocês: estará".

Sobre o assunto Alckmin é lançado vice de Lula: "Nunca nos desrespeitamos", diz petista

Bolsonaro comenta suspeitas no MEC: "Não tenho nada a ver com isso"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O encontro mobilizou correligionários de toda a região para discutir a conjuntura eleitoral e a organização partidária, além de debater os rumos para o pleito de 2022.

Durante discurso, o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovani Sampaio, que se lançou pré-candidato à Câmara dos Deputados, fez sua defesa de Domingos Filho.



Sobre o assunto Domingos Filho diz que "sem dúvidas" será o representante do PSD caso sigla integre chapa que disputará governo

Camilo "pode estar convivendo com inimigos e traiçoeiros", diz líder petista no Ceará

“Aqui se firma um partido sólido sob a liderança do presidente Domingos Filho, o qual me somo e confio, como nosso representante na chapa majoritária por sua competência e preparo”, assinalou Giovanni Sampaio.

O evento foi dedicado ao lançamento das candidaturas de Giovanni Sampaio, Daniel Sóracles e de Vinicius Duarte, sendo os dois últimos a deputado estadual; e foi destacado como demonstrativo da força da sigla no Ceará. “Este encontro demonstra claramente a força do PSD. Fomos o partido que mais cresceu nas eleições de 2020”, disse Domingos Filho.

A abertura do encontro ficou por conta da presidente do PSD Mulher, deputada Érika Amorim, que enalteceu o espaço cedido para a vertente feminina da sigla. “Eu quero parabenizar ao nosso presidente pela sensibilidade de nos permitir abrir esse momento. Isso demonstra respeito, mas, sobretudo, compromisso com a pauta da mulher na política”, afirmou a parlamentar, terceira secretária da Mesa Diretora da AL-CE.

O evento contou com a presença de 10 prefeitos municipais, vice-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, dos deputados federais Domingos Neto e Célio Studart, do deputado estadual Oriel Filho e de vários pré-candidatos a deputados estaduais e federais de toda a região do Cariri.

Neste sábado, 9, a sigla chega até o município de Iguatu. De acordo com o presidente Domingos Filho, os encontros são os primeiros de uma série que se estenderá até julho.



Tags