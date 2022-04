Lula diz que o PSB vai propor Alckmin como vice da chapa do PT na sexta-feira

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 5, que o PSB vai apresentar o ex-governador Geraldo Alckmin como vice para a sua chapa das eleições de 2022 durante uma reunião nesta sexta-feira, 8, em São Paulo. O nome, em seguida, será discutido com o PT, segundo o ex-presidente.

"Eu acho que eu e o Alckmin podemos estar juntos na chapa. Vou ter uma reunião na sexta-feira que o PSB vai propor o Alckmin de vice e vamos levar isso para discutir no PT", afirmou Lula em entrevista à Rádio Lagoa Dourada, do Paraná. "Você pode ficar certo que, se nós estivermos juntos, nós vamos reconstruir o Brasil porque nós somos dois democratas, gostamos da democracia, exercemos a democracia e temos como prova o exercício dos nossos mandatos."

Após 33 anos no PSDB, Alckmin se filiou ao PSB no dia 23 de março passado e usou a defesa da democracia como argumento para justificar a aliança com o ex-presidente. "Alguns podem estranhar. Eu disputei com o presidente Lula uma eleição em 2006, fomos para o segundo turno, mas nunca colocamos em risco a questão democrática. O debate era de outro nível, nunca se questionou a democracia", afirmou o ex-governador na ocasião.

O primeiro sinal público da aliança Lula-Alckmin ocorreu em 19 de dezembro de 2021, quando ambos estiveram em um jantar organizado pelo grupo de advogados Prerrogativas, em São Paulo, e posaram juntos para foto.

