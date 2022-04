Jogo Político desta terça, 5, recebe Dimas de Oliveira, da Rede; assista ao vivo

Dimas vai falar, dentro outros temas, sobre a aproximação entre a Rede e o Psol no desenho das federações, CPI do Motim na Assembleia Legislativa do Ceará e o começo do governo Izolda Cela

O coordenador de Formação Política da Rede Sustentabilidade, Dimas de Oliveira, é o convidado desta terça-feira, 5, do Jogo Político, com transmissão ao vivo nos perfis do O POVO nas redes sociais (Facebook, Twitter e YouTube). No programa de hoje, apresentado pelo editor de Política Érico Firmo, Dimas vai falar, dentro outros temas, sobre a aproximação entre a Rede e o Psol no desenho das federações, CPI do Motim na Assembleia Legislativa do Ceará e o começo do governo Izolda Cela (PDT).

No âmbito nacional, o programa desta terça discute os assuntos mais quentes do momento, como as denúncias envolvendo o Ministério da Educação, bem como os novos desdobramentos do assunto, desta vez relacionados à cobrança de propina na compra de ônibus escolares.

O programa também comenta o caso do vereador Gabriel Monteiro (sem partido), que é alvo de novas acusações. Além de estupro, forçar relação sexual sem preservativo e divulgar vídeos íntimos sem autorização, ele agora é denunciado por supostamente forjar um atentado.

No quadro Alguém me Disse, o jornalista Guálter George traz novos bastidores da política e vai falar sobre a desistência de Sérgio Moro (UB) de concorrer às eleições presidenciais. Ele revela como o episódio pode ter atingido os planos do senador cearense Eduardo Girão (Podemos).

É logo mais, às 17h30min.

