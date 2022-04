Lula presta solidariedade a Míriam Leitão: "Vítima de ataques de quem defende o indefensável"

O ex-presidente Lula (PT) prestou solidariedade a Míriam Leitão, alvo de comentário do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que debochou de episódio de tortura sofrido pela jornalista. "Minha solidariedade à jornalista Miriam Leitão, vítima de ataques daqueles que defendem o indefensável: as torturas e os assassinatos praticados pela ditadura. Seres humanos não precisam concordar entre si, mas comemorar o sofrimento alheio é perder de vez a humanidade", escreveu o petista em seu perfil no Twitter.

Em resposta, a jornalista agradeceu a mensagem e afirmou que o respeito deve prevalecer mesmo entre pessoas que "divergem". A comunicadora sempre foi crítica ao petista.

Obrigada @LulaOficial por essa mensagem de solidariedade, que reforça valores fundamentais na democracia: o respeito entre pessoas, mesmo quando divergem, e a empatia que deve prevalecer entre seres humanos. https://t.co/ZT0f4fun5h — Míriam Leitão (@miriamleitao) April 4, 2022

Em resposta a uma postagem de Miriam Leitão, na qual a jornalista afirmou que Jair Bolsonaro (PL) é um inimigo confesso da democracia, o filho do presidente postou em seu Twitter: "Ainda com pena da cobra."

Segundo relatos da própria jornalista, presa durante a ditadura militar, ela foi torturada e teve de passar horas trancada em uma sala com uma jiboia. Na época, Míriam estava grávida de 1 mês.

O comentário do deputado gerou onda de repúdio entre políticos, e partidos pedem a cassação do mandato do deputado. Além de Lula, outros pré-candidatos à Presidência se manifestaram sobre o ocorrido. O candidato do PDT, Ciro Gomes, chamou Eduardo Bolsonaro de "verme".

Ciro ainda disse que Eduardo Bolsonaro e sua família ainda serão julgados no Tribunal Penal Internacional de Haia: "Este verme não vai sentar ali sozinho, mas com outros membros de sua nefasta família. Este dia, canalhas, chegará mais rápido do que vocês pensam."

Difícil saber quem é o pior dos torturadores. O que fere primeiro ou o que reacende a chaga da memória sempre aberta de um torturado. Ao debochar de Miriam Leitão (@miriamleitao), o verme Eduardo Bolsonaro nos provoca esta sombria reflexão. — Ciro Gomes (@cirogomes) April 4, 2022

O ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça Sergio Moro (União Brasil) classificou o episódio como "inaceitável".

É inaceitável usar um episódio de tortura para atacar a jornalista @miriamleitao . A vergonha está no ofensor. Covarde é quem ofende mulher. — Sergio Moro (@SF_Moro) April 4, 2022

O pré-candidato à Presidência pelo Avante, André Janones, também comentou o assunto. Para ele, o ataque a Míriam Leitão foi covarde e inescrupuloso. "É impossível de explicar que tipo de ser humano debocha do fato de uma mulher grávida ter sido torturada?".

Quero registrar minha solidariedade à jornalista @miriamleitao, que foi atacada nesta rede social por um covarde, de forma inescrupulosa. É impossível de explicar que tipo de ser humano debocha do fato de uma mulher grávida ter sido torturada? — André Janones (@AndreJanonesAdv) April 4, 2022

