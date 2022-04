Boulos se reúne com a militância para falar sobre o cenário eleitoral

O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) Guilherme Boulos (Psol), esteve em Fortaleza neste sábado, 2, para inaugurar o projeto Cozinha Comunitária, na região do Grande Jangurussu na parte da manhã, e se encontrar com apoiadores no Sindicato dos Bancários à tarde, no Centro. O encontro foi organizado pelo Revolução Solidária.

“O Revolução é um coletivo que reúne os movimentos sociais que fazem parte do Psol nacionalmente. Este encontro é de suma importância porque este ano vai ser muito difícil para o País e vai exigir muito engajamento e mobilização. Ou seja, o recado foi esse: reunir a militância aqui do Ceará e dar uma energia para enfrentar os desafios deste ano importante”, afirmou Boulos em entrevista ao O POVO.

“Além do foco para eleger o Lula, é importante também eleger uma bancada forte no Ceará, na Assembleia Legislativa e a que vai para o Congresso Nacional para representar os interesses populares”, acrescentou. Boulos falou ao público sobre os possíveis cenários para as eleições deste ano e os desafios para o Brasil que ainda enfrenta a pandemia e a crise econômica, além de fazer críticas ao governo Bolsonaro.

O influencer Léo Suricate, do perfil Suricate Seboso, esteve no evento e falou sobre a necessidade da juventude se posicionar politicamente (Foto: Flávia Oliveira)



O influencer Leo Suricate, criador do perfil de humor Suricate Seboso, esteve no evento e manifestou o desejo de se candidatar para deputado estadual. “Eu era uma pessoa resistente à política tradicional. Eu debatia mas tinha preconceito com o sistema eleitoral. Mas nos últimos anos, ocupei um espaço na cultura local e acabei mudando minha percepção, pois a juventude precisa ocupar esses espaços e isso passa pela política, quer queira ou não”, disse ao O POVO.

Morador do Jangurussu, Leo também falou sobre a importância dos jovens se engajarem, principalmente aqueles que estão na periferia. “Quem estiver lendo esta matéria e for jovem, não se esqueça de tirar o seu título de eleitor. Faça o seu papel e participe do debate”, destacou.



