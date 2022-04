Paralisados, Conselhos ligados aos direitos humanos aguardam nomeações de Camilo há dois meses

O Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH) e o Comitê Estadual de Proteção e Combate à Tortura (CEPCT) estão sem funcionar desde janeiro à espera da nomeação dos novos conselheiros. Prestes a deixar o governo, o governador Camilo Santana não assinou a nomeação das novas composições, o que inviabiliza o trabalho dessas instâncias coletivas.

Legalmente compostas por sociedade civil e poder público, o CEDH e o CEPCT são órgãos colegiados responsáveis por fiscalizar, propor e avaliar políticas públicas, apurar denúncias de violações de direitos humanos no Estado e encaminhá-las para as instituições competentes.

Os órgãos alertam que, sem a nomeação, casos de violações continuam ocorrendo todos os dias sem que os Conselhos possam atuar formalmente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Renan Santos Pinheiro, que aguarda assumir a direção do CEPCT, são "estranhas" as alegações do governo para não formalizar os novos quadros. "O Governo do Estado alega sempre razões burocráticas que são muito estranhas, porque várias outras ações foram feitas e essas em específico, não, e nós não compreendemos o por quê, outros conselhos tomaram posse e esses dois não", disse.

O Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH) tem em sua nova composição instituições da capital e do interior, atuando na defesa dos direitos das mulheres, das pessoas com deficiência, moradia, dentre outras causas. A instância é regulamentado pela Lei Estadual nº 15.350, de 2 de maio de 2013.

O Comitê Estadual de Proteção e Combate à Tortura (CEPCT), por sua vez, atua contra violações no sistema prisional e socioeducativo, abrigos para idosos e crianças, manicômios, dentre outros espaços de isolamento e longa permanência. No entanto, os novos membros estão impedidos de atuar até que sejam nomeados.

O governo foi procurado por meio de assessoria na quarta-feira, 30, e respondeu que tomaria conhecimento da questão. Procurado pela segunda vez, o porta-voz não retornou até a publicação desta matéria.

Tags