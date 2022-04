Moraes aponta "duvidosa inteligência" em postura de Daniel Silveira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), considerou "de duvidosa inteligência" a atitude do deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ), que passou uma noite na Câmara dos Deputados por entender que, naquele local, teria proteção para desobedecer à ordem de colocar uma tornozeleira eletrônica.

Segundo o magistrado, a estratégia do parlamentar acabou por privá-lo ainda mais de liberdade, dado que ele ficou confinado na Casa Legislativa. "Não só estranha e esdrúxula situação, mas também de duvidosa inteligência a opção do réu, pois o mesmo terminou por cercear sua liberdade aos limites arquitetônicos da Câmara dos Deputados, situação muito mais drástica do que àquela prevista em decisão judicial", afirmou Moraes.

Sobre o assunto Rosângela Moro se filia a dois partidos no intervalo de dois dias

Advogado negro é confundido com motorista por segurança do STF

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Daniel Silveira recuou de sua estratégia após dormir uma noite em seu gabinete na Câmara. Os agentes federais chegaram a abordá-lo no escritório, mas o deputado se recusou a colocar o dispositivo. Por fim, aceitou a tornozeleira e disse que iria acatar a ordem do magistrado devido à possibilidade de "sequestro de bens".

Com a recusa de colocar a tornozeleira e a decisão de "resistir" à ordem judicial em seu gabinete, Silveira conseguiu direcionar grande atenção à decisão de Moraes nas redes bolsonaristas. Antes de ceder à determinação, Daniel ganhou travesseiro, companhia e apoio de outros parlamentares ligados ao presidente Jair Bolsonaro, além de ter sido assunto nas redes sociais.

Na noite em que ele dormiu na Casa, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) gravou um vídeo dizendo que também interromperia seu sono para ir ao encontro do colega: "E você, o que vai fazer?", perguntou aos seguidores. A parlamentar classificou Silveira como "guerreiro" e "herói".

Tags