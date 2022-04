Guilherme Boulos, do Psol, cumpre agenda em Fortaleza neste sábado, 2

No Ceará, o político se reúne lideranças do Psol, entre eles o presidente estadual do partido, Alexandre Uchôa, e a candidata da legenda ao governo estadual, Adelita Monteiro

O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e pré-candidato a deputado federal por São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), estará em Fortaleza neste sábado, 2, para participar de uma série de atividades sociais. Na ocasião, o pessolista também deve prosseguir com as articulações políticas do Psol na capital e no Ceará para as eleições de outubro e discutir sobre segurança alimentar com os movimentos sociais.

No Ceará, o político deve aproveitar para reunir lideranças do Psol, entre elas o presidente estadual do partido, Alexandre Uchôa, e a candidata da legenda ao governo estadual, Adelita Monteiro. Quem também deve marcar presença é o deputado Renato Roseno (Psol), da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), além da bancada do Psol na Câmara Municipal de Fortaleza, composta pelos vereadores Adriana Nossa Cara e Gabriel Aguiar.

No dia 12 de março, a Rede Sustentabilidade aprovou a formação de uma federação partidária com o Psol. A união permitirá que as duas siglas unam seus resultados para eleger mais deputados e para bater a cláusula de desempenho que regula o acesso ao Fundo Partidário. A federação Rede-Psol deverá apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto. Hoje, o petista lidera as pesquisas de intenção de voto.

Guilherme Boulos

Coordenador do MTST e membro da direção do movimento de esquerda “Frente Povo Sem Medo”, Guilherme Boulos tem 39 anos e nasceu em São Paulo. Em 2020, ele foi o candidato do Psol à Prefeitura de São Paulo. Chegou a ir para o segundo turno, mas perdeu a eleição para o ex-prefeito Bruno Covas (PSDB).

Filósofo, professor, ativista e psicanalista, graduou-se em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), onde ingressou em 2000. Especializou-se em Psicologia Clínica pela PUC/SP e também é mestre em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP.

No dia 21 de março, Boulos oficializou desistência de sua pré-candidatura ao governo de São Paulo e, em vez disso, irá se candidatar para o cargo de deputado federal. Como justificativa, defendeu que busca fortalecer a bancada do Psol no Congresso, argumentando que o partido defende "pautas que precisam ter mais visibilidade e voz" no Legislativo. O líder do MTST defende a unidade da esquerda para derrotar o bolsonarismo.



Confira agenda:

• 8:30h - Debate sobre Segurança Alimentar e articulação de políticas públicas de combate à fome- Local: Auditório da ADUFC - Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará - Avenida da Universidade, 2346

• 12h - Inauguração da Cozinha Solidária do Grande Jangurussu - Local: Conjunto Maria Tomasia

• 14h - Apresentação da Revolução Solidária - Psol - Local: Quadra do Sindicato dos Bancários - Rua 24 de Maio, 1289





