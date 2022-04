Dia da Mentira: Políticos aproveitam a data para trocar acusações

Neste 1° de abril, Dia da Mentira, políticos aproveitaram para reacender suas rivalidades e trocar acusações. O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) mirou seus dois adversários na disputa: o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT). Nas redes sociais, o pedetista lançou uma trend de "sete maiores mentiras que contam para o povo brasileiro". Na publicação, aparecem caricaturas do petista e do atual presidente com um nariz grande.

"Repare bem, pra marcar este 1º de Abril, decidimos comentar as 7 MAIORES MENTIRAS QUE CONTAM PARA O POVO BRASILEIRO. Serão várias postagens ao longo do dia e daqui a pouco começamos a maratona. Até lá, me contem: qual mentira não pode faltar aqui? ", publicou Ciro no Twitter.

Repare bem, pra marcar este 1º de Abril, decidimos comentar as 7 MAIORES MENTIRAS QUE CONTAM PARA O POVO BRASILEIRO. Serão várias postagens ao longo do dia e daqui a pouco começamos a maratona. Até lá, me contem: qual mentira não pode faltar aqui? #7MaioresMentiras pic.twitter.com/87VTwNDT1L Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 1, 2022

Já o pré-candidato à Câmara pelo Psol, Guilherme Boulos, compartilhou uma montagem com foto do presidente Bolsonaro e seus apoiadores famosos. "Hoje é dia deles", escreveu.

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) propôs uma "homenagem" ao ex-presidente Lula na data. "Hoje é o: #DiaDoLula", publicou em seu perfil nas redes.

Em outro post, a deputada fez outra provocação; desta vez, ao regime socialista. "Socialismo, a ideologia mais mentirosa que existe. 01 de abril, dia do socialismo que dá certo!", escreveu.

O PT de São Paulo, por sua vez, reuniu escândalos de corrupção no governo Bolsonaro para sugerir que o presidente "mente quando diz que combate a corrupção".

Confira!



No Dia da Mentira, relembramos as sete provas de que Bolsonaro mente quando diz que combate a corrupção.#BolsonaroMentiroso https://t.co/sxw9uasEHT — PT Brasil (@ptbrasil) April 1, 2022

Tags