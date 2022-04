Bolsonaro retoma ataques ao STF: "Cala a boca. Bota a tua toga e fica aí, sem encher o saco dos outros"

Desde o início do mandato, Bolsonaro mantém relação tensa com a Suprema Corte. Presidente já chegou a ameaçar STF de golpe, no ano passado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 31. Sem fazer menção a nomes, Bolsonaro, mais uma vez de forma alterada - mesmo tom usado em provocações contra o TSE durante evento no Rio Grande do Norte, na última quarta, 30 - mandou os ministros colocarem a toga e calarem a boca. “Se não tem ideias, cala a boca. Bota a tua toga e fica aí. Sem encher o saco dos outros”, disse. Falas foram ditas durante a cerimônia de troca de ministros. Nove deixaram suas pastas para concorrer às eleições de outubro próximo.

Em outro momento, Bolsonaro reclama de Alexandre de Moraes. Um ministro que “não tem o que fazer” e que deve ser um “desocupado” por “processá-lo o tempo todo”. O presidente não tem muita simpatia com Moraes, tampouco com a Suprema Corte brasileira. Bolsonaro coleciona vários episódios de tensão contra Moraes e já chegou até a ameaçar o STF de golpe no ano passado, durante as manifestações do 7 de setembro. “Ou o chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos”, disse.

A rixa de Bolsonaro contra Moraes começou desde que o ministro passou a ser o responsável pelo inquérito que investiga o financiamento e organização de atos contra as instituições e a democracia, onde ele já determinou a prisão de aliados do presidente e de militantes da base bolsonarista.

Além disso, Bolsonaro é alvo de quatro investigações no STF: possível interferência na Polícia Federal, suposta prevaricação sobre irregularidades na negociação da vacina Covaxin, ataque às urnas eletrônicas e vazamento de dados de inquérito sigiloso da PF. O presidente possui ainda uma investigação no TSE, por ter atacado, sem provas, o sistema eletrônico de votos.

O chefe do Executivo já afirmou também que não cumpriria mais nenhuma ordem de Alexandre de Moraes. “Dizer a vocês, que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou, ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais”, disse Bolsonaro a apoiadores enquanto discursava na Avenida Paulista, no 7 de setembro.

Recentemente, a ministra Rosa Weber negou pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) para arquivar o inquérito que investiga Bolsonaro por supostas irregularidades nas negociações da Covaxin. Augusto Aras irá recorrer da decisão da ministra.



