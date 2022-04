Ao lado de Bolsonaro, vereador Carmelo Neto se filia ao PL para disputar vaga na AL-CE

O parlamentar cearense deixa o Republicanos. A mudança de legenda foi realizada no última dia do período das janelas partidárias

O vereador de Fortaleza, Carmelo Neto, assinou, nesta sexta-feira, 1º de abril, sua filiação ao Partido Liberal (PL), sigla do presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar sai do Republicanos para tentar vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). O momento da filiação aconteceu ao lado do presidente da República e foi registrado pelo bolsonarista. No estado, a sigla é comandada pelo prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves.

"Acabo de assinar minha ficha de filiação ao Partido Liberal, abonada pelo presidente Jair Bolsonaro, para encarar mais um desafio: ser pré-candidato a Deputado Estadual pelo Ceará. Missão dada é missão cumprida. Obrigado pelo apoio, meu presidente!", comemorou Carmelo nas redes sociais.

A mudança de legenda foi realizada no última dia do período das janelas partidárias. O momento permite que deputadas e deputados federais, estaduais e distritais troquem de partido para concorrer sem perder o mandato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags